Олюнин стал отцом

Российский сноубордист Николай Олюнин сообщил в своем Инстаграме, что стал отцом. В семье спортсмена и его супруги Марии родилась дочь.

– Спасибо М. Сегодня ты подарила мне дочь. +1, - написал Олюнин.

Сноубордист женился в августе 2016 года. Напомним, что в настоящее время Олюнин проходит лечение и восстановление после перелома ноги. Травму спортсмен получил на Олимпийских играх 2018 года. Ранее Олюнин сообщил, что пропустит сезон.

Он является серебряным призером Зимних Олимпийских игр 2014.