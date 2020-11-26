Призер Сочи-2014 Черноусов официально возвращается. Но не под российским флагом

Б ронзовый медалист легендарного марафона будет биться против россиян на Кубке мира.

Об Илье Черноусове ничего не было слышно в России фактически с Олимпиады в Сочи. Он завоевал для нашей страны несколько медалей на этапах Кубка мира в начале 2010-х, стал бронзовым призером чемпионата мира 2011 года и гонки на 50 километров в Сочи-2014, затем какое-то время даже побыл олимпийским чемпионом, правда виртуально. Сначала Александра Легкова и Максима Вылегжанина лишили золота и серебра, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал россиян.

Неподалеку от Лозанны, в той же Швейцарии, уже пять лет и живет Черноусов, куда переехал после женитьбы на местной биатлонистке Селине Гаспарин. У пары родилось две дочери. И вот теперь объявлено об участии 34-летнего лыжника в Кубке мира в Давосе под швейцарским флагом. За российскую команду Черноусов выступал последний раз 12 марта 2016 года в канадском Кэнморе, однако тот олимпийский цикл у Черноусова явно не получился.

«Предатель» или эмигрант по любви?

В России о нем разные мнения — тренер сборной Юрий Бородавко на эмоциях в разговоре с журналистами как-то предположил, что Черноусов в сговоре с ВАДА, но затем дезавуировал свои слова, утверждая, что диалог шел не под запись. Обвинения в предательстве после объявления Ильи олимпийским чемпионом в интернете можно найти в два клика. По сути, Черноусов ни разу не высказывался о допинге в России, ограничившись короткой фразой «уверен в том, что в России много абсолютно чистых спортсменов» в июне этого года швейцарскому изданию Blick.

— Я не разбираюсь в допинге и не хочу ничего об этом говорить. Конечно, стыдно слышать эти сообщения снова и снова, — добавил лыжник.

Хотя Черноусов был в центре сочинских событий.

На этапе Кубка мира по биатлону в Анси год назад я спросил у жены Черноусова Селины Гаспарен, не хочет ли Илья прервать молчание, но она ответила, что «желания у Ильи общаться нет» и что «темы будут подняты такие, что здесь лучше хранить молчание». Логично. При этом, разумеется, никто не отрицает, что Черноусов имел право переехать в любую страну мира по своему усмотрению. В том же интервью россиянин сказал, что хочет стать швейцарцем не из-за допинговых разбирательств, а из-за любимой жены и дочерей.

Возвращение случится в Давосе

О Черноусове вроде бы все забыли, но из Швейцарии пришла новость, которая открывает новую страницу в его эпической карьере. Дело в том, что Черноусов после отъезда из России не только воспитывал детей и наслаждался горным альпийским воздухом, но и продолжал тренироваться и выступать. В профессиональной марафонской серии Ski Classics — это целый альтернативный Кубку мира лыжный мир со своими клубами и многими бывшими чемпионами.

О рекрутировании новосибирца объявила швейцарская команда BSV IBEX. Ее директор Маркус Вальзер объявил, что Черноусов не только будет выступать в Ski Classics, но и вернется на Кубок мира — спустя почти пять лет:

- Илья сказал мне, что он поучаствует зимой в домашнем этапе Кубка мира в Давосе (запланирован на середину декабря. — Прим. «СЭ»). В течение недели или вроде того он получит швейцарский паспорт. Но он также продолжит карьеру в марафонах в рамках подготовки к выступлению на Олимпиаде-2022 за швейцарскую команду. То, насколько много он будет выступать в Ski Classics, будет зависеть от его результатов на Кубке мира, — объявил Вальзер.

Как видите, в приоритете у Черноусова именно Кубок мира. До последнего времени он не мог в нем выступать из-за процедуры смены гражданства. Однако в том же интервью Blick сибиряк говорил, что считает Швейцарию своим домом, любит эту страну и хочет получить швейцарский паспорт. Кажется, до осуществления плана Черноусова осталось совсем немного — все формальности улажены. Разрешение России не требовалось: с того момента, как в протоколах напротив Черноусова мелькал российский флажок, прошло уже много времени.

В активе Черноусова победы на престижных гонках «Диагонела» (2017) и «Марчалонга» (2018) в Ski Classics. История знает немало примеров, когда опытные лыжники готовятся на одну 50-километровую олимпийскую дистанцию. Но Черноусов в сборной Швейцарии способен на большее. В прошедшем Кубке мира лучшим представителем этой страны был Дарио Колонья на 10-м месте, следующий — Йонас Бауманн на 39-м. Так что особых проблем с тем, чтобы закрепиться в олимпийской сборной даже в 35 лет, у Черноусова быть не должно.

А если он еще и принесет Швейцарии олимпийскую медаль Пекина — его история может стать одним из самых красивых камбэков в спорте. Во всяком случае, в отличие от россиян его на пороге в Пекин точно не отфильтрует фейсконтроль в лице комиссий МОК.