Юрий Бородавко: «Клебо сумел победить за счет мощного финиша»

Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал итоги масс-старта на этапе «Тур де ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, на 0,7 секунды отстал Сергей Устюгов, на 1 секунду — Александр Большунов.

— Конечно, хотелось, чтобы Сергей или Александр выиграли, но Клебо за счет мощного финиша сумел опередить их. Есть над чем работать и над чем думать. Смотрим вперед с оптимизмом, — цитирует «РИА Новости» Бородавко. — Не хватило запаса на финише. Сергей не смог убежать далеко, возможно, рано начал уходить в отрыв. Клебо на финише смог накатить его. Все три лидера показали, что они заряжены на результат и сдаваться никто не собирается. Четвертое место Ларькова, седьмое место Спицова — это хорошие предпосылки к тому, что появляется стабильность у ребят. Спицов и в «классике» смог попасть в десятку, а это дорогого стоит. Большунов тоже сумел не выпасть, показал, что в «классике» он силен.