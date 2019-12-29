Йоханнес Клебо: «Было очень классно соревноваться с Пеллегрино»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился впечатлениями после спринта свободным стилем в Ленцерхайде (Швейцария) на «Тур де Ски». Он занял первое место. Норвежец отметил, что ему было приятно бороться за лидерство с итальянцем Федерико Пеллегрино, который стал вторым.

— Действительно, сегодня очень хороший день, очень хорошая атмосфера на трибунах, — сказал Клебо в эфире телеканала Eurosport 2. — Пришло много людей. Сегодня хорошая погодные условия, было приятно соревноваться. Рад, что победил. Было непросто это сделать. Мне было очень классно бороться с Пеллегрино. Очень счастлив, что удалось выиграть.

Лучший среди российских лыжников Глеб Ретивых занял четвертое место.