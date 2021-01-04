В сборной Швеции недовольны штрафом за нарушение масочного режима и хотят подать апелляцию

Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Бирстрем заявил, что команда недовольна решением Международной федерации лыжных гонок (FIS) о штрафе в 250 швейцарских марок (280 долларов) за нарушение масочного режима на многодневке «Тур де Ски». Помимо шведской команды, были оштрафованы сборные России и Франции.

«В нашем случае человек, отвечавший за смазку лыж, отправился проверить пару лыж. Он вернулся без маски, все, что ему нужно было — переобуться в другую пару. Нельзя носить маску, когда ты катаешься на лыжах. Ему было бы трудно. Я не знаю, возможно ли подать апелляцию на решение FIS, но мы обсудим этот вопрос с судьями. Мы видели, как сами представители FIS не носили маски. Если бы я фотографировал всех, кого вижу на улице без маски, это было бы неправильно. Важно, чтобы никто не заразился, но лишать кого-то аккредитации за то, что он без маски — неправильно», — цитирует NRK Бирстрема.

«Тур де Ски» проходит с 1 по 10 января.