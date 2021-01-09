Швеция заняла весь пьедестал в женском спринте на «Тур де Ски», Непряева четвертая

Шведская лыжница Линн Сван выиграла спринт на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме. Второе и третье место заняли ее соотечественницы Майя Дальквист и Эмма Рибом.

В шаге от пьедестала остановилась россиянка Наталья Непряева, пятой стала еще одна представительница России Татьяна Сорина.

Юлия Ступак выбыла в полуфинале, Христина Мацокина и Алиса Жамбалова — в четвертьфинале.

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Кубок мира

«Тур де ски»

Спринт (К)

1. Линн Сван (Швеция) — 3.14,69

2. Майя Дальквист (Швеция) — отставание 0,54

3. Эмма Рибом (Швеция) — 0,84

4. Наталья Непряева (Россия) — 1,60

5. Татьяна Сорина (Россия) — 1,97

6. Криста Пармакоски (Финляндия) — 2,42