Швеция заняла весь пьедестал в женском спринте на «Тур де Ски», Непряева четвертая
16:35
Шведская лыжница Линн Сван выиграла спринт на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме. Второе и третье место заняли ее соотечественницы Майя Дальквист и Эмма Рибом.
В шаге от пьедестала остановилась россиянка Наталья Непряева, пятой стала еще одна представительница России Татьяна Сорина.
Юлия Ступак выбыла в полуфинале, Христина Мацокина и Алиса Жамбалова — в четвертьфинале.
Валь-ди-Фьемме (Италия)
Кубок мира
«Тур де ски»
Спринт (К)
1. Линн Сван (Швеция) — 3.14,69
2. Майя Дальквист (Швеция) — отставание 0,54
3. Эмма Рибом (Швеция) — 0,84
4. Наталья Непряева (Россия) — 1,60
5. Татьяна Сорина (Россия) — 1,97
6. Криста Пармакоски (Финляндия) — 2,42
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