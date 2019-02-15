Тереза Йохауг: "Сборная Норвегии должна опасаться россиянок на чемпионате мира"

Олимпийская чемпионка-2010 Тереза Йохауг заявила, что сборная Норвегии должна опасаться россиянок на предстоящем чемпионате мира. Турнир пройдет в австрийском Зефельде с 20 февраля по 3 марта.

- И Юлия Белорукова, и Наталья Непряева так хорошо выступали, что мы должны опасаться сборную России, - приводит слова Йохауг NRK. - Они чертовски хороши. Россиянки способны, как минимум, побороться в эстафете.

Напомним, Непряева занимает 2-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 1057 очков. Белорукова с 695 баллами располагается на 5-й строчке. Йохауг занимает 4-е место (800 очков).

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