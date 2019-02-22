Спортивный директор сборной Норвегии: "Наконец-то Устюгова наказали"

Спортивный директор сборной Норвегии Видар Лефсус заявил, что считает справедливой желтую карточку для россиянина Сергея Устюгова, а также аннулирование его результата в спринте на чемпионате мира в астрийском Зефельде. 26-летний Устюгов повздорил с норвежцем Йоханнесом Клебо после полуфинала спринта из-за того, что тот подрезал и толкнул его на трассе.

- Думаю, большинство лыжников считают Клебо честным спортсменом. В то же время можно пообщаться с ними по поводу Устюгова, - приводит слова Лефсуса NRK. - Во время недавнего "Тур де Ски" я часто общался с жюри и слышал много жалоб на Устюгова. Он всегда оставался безнаказанным. А сейчас его наконец-то наказали.

Многие жалуются на несправедливость. В нашей сборной можно испытывать раздражение по поводу поведения многих спортсменов, но только не Йоханнеса. Я редко видел лыжников, побеждавших более честно, чем он.

Напомним, Клебо стал чемпионом мира в спринте. Устюгов занял 9-е место.

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