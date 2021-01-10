Резцова: «Не смотрю лыжи. Ушел в лес — пришел из леса. В биатлоне у нас поинтереснее»
12:37
Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете и двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова рассказала, что не следит за успехами российских спортсменов в лыжных гонках.
«Лыжников я практически не смотрю вообще. Не отслеживаю. Радею за биатлон. Почему лыжи не смотрю? В свое время я говорила: «Что такое лыжник? Ушел в лес — пришел из леса». В биатлоне у нас все поинтереснее происходит. Хоть за биатлон наш и горестно, но смотрю я его, а не лыжи», — цитирует «РИА Новости» Резцову.
Российские биатлонисты не попадают в тройку лучших на гонках Кубка мира в 43 гонках подряд.
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