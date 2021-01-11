Призер ОИ-2010 допустил переход Большунова в биатлон

Чемпион мира, призер Олимпийских игр-2010 в Ванкувере Алексей Петухов в интервью «СЭ» прокомментировал вторую подряд победу Александра Большунова на «Тур де Ски».

— Большунов одержал первую большую победу для российского спорта в 2021 году, причем с двумя рекордами. Сан Саныч — супергерой?

— Безусловно. Он очень сильный, трудолюбивый спортсмен. Он ставит перед собой цели и достигает их. Молодец. Еще прошлый сезон показал, что человек пришел не на один год, а будет лидером мировых лыж как минимум ближайшие пять лет. Видно, как он прибавляет и прогрессирует.

— Без Йоханнеса Клебо и другие норвежцев эта победа менее ценная?

— Очень приятно смотреть, когда российские комбинезоны заменяют на подиуме красные норвежские. С другой стороны, конечно, хотелось бы побольше конкуренции. Норвежцы — это наши главные соперники, и их не хватало. Но тот факт, что они не приехали на «Тур де Ски» из-за страха перед коронавирусом, — это их проблемы. Если говорить про результаты, то Большунова бы никто не подвинул с первого места. А вот за места с 2-го по 8-е пара норвежцев бы поборолись.

— В одном из интервью Большунов допустил вероятность, что может перейти в биатлон. Если это произойдет, сможет ли он в перспективе стать лучшим и в новой для себя дисциплине?

— Думаю, что это шутка. Надо отдать должное ребятам-биатлонистам, которые на протяжении всей своей карьеры нарабатывают тренаж. Чувство стрельбы в контактных гонках не освоить за один год. Чтобы перестроиться, надо 4-5 лет. Хотя есть яркий пример Дениз Херманн, которая в 2016 году перешла в биатлон, сразу же начала показывать достойные результаты, а в 2019-м стала чемпионкой мира.

В принципе если у Саши есть хорошие навыки стрельбы, он занимался этим в детстве, то такая вероятность есть. Но думаю, что он шутит насчет этого перехода. У него и здесь все хорошо и остается много непокоренных целей. (Тимур Ганеев)