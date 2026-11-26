Степанова одержала победу на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова стала победительницей гонки на 10 км классическим стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам сезона-2026/27, который проходит в поселке Вершина Тёи (Хакасия).

25-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 27 минут 8,2 секунды. Второе место заняла Екатерина Никитина, уступившая победительнице 29,1 секунды. Тройку призеров замкнула Евгения Крупицкая (+29,2).

Для Степановой это третья победа подряд на соревнованиях в Вершине Тёи. Ранее она выиграла гонки на 5 км классическим и 10 км свободным стилем на Кубке Хакасии.

Позднее 26 ноября состоится мужская гонка на 10 км классическим стилем. Первый этап Кубка России продолжится 28 ноября спринтерскими соревнованиями и завершится 29 ноября гонками с раздельным стартом свободным стилем.