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Нортуг: «Без Большунова главным фаворитом на победу в «Тур де Ски» будет Клебо»

Нортуг заявил, что без Большунова фаворитом на победу в «Тур де Ски» будет Клебо
Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг назвал фаворитов многодневки «Тур де Ски».

«Без Александра Большунова главным фаворитом на победу в «Тур де Ски» будет Йоханнес Клебо. И если Клебо преуспеет, то лишь Дарио Колонья и Юстина Ковальчик будут опережать его по числу побед в общем зачете — они выигрывали четырежды», — приводит слова Нортуга TV2.

В октябре 2022 года международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила, что российские и белорусские лыжники не смогут выступать в международных соревнованиях в сезоне-2022/23.

«Тур де Ски» пройдет с 31 декабря по 8 января в Валь-Мюстаире (Швейцария), Оберстдорфе (Германия) и в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Источник: TV2
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Тур де Ски
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