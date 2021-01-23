Голберг требует у Большунова извиниться за обвинения после падения

Норвежский лыжник Пол Голберг высказался по поводу инцидента на финише скиатлона на этапе Кубка мира в Лахти.

Россиянин Александр Большунов шел в группе лидеров, но ближе к финишу столкнулся с норвежцем Хансом Холунном и упал. Оба сломали палки и выбыли из борьбы за победу. После гонки Большунов заявил, что это «часть норвежской тактики».

«Холунн не виноват. Было обычное столкновение из-за наезда сзади. Такое бывает. Надеюсь, русский извинится», — цитирует NRK Голберга.

Сам Холунн заявил, что Большунов сам врезался в него.