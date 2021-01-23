Клебо: «Приятно, что норвежцы поставили Большунова на место»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал результаты скиатлона на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Россиянин Александр Большунов шел в группе лидеров, но ближе к финишу столкнулся с норвежцем Хансом Холунном и упал. Оба сломали палки и выбыли из борьбы за победу. После гонки Большунов заявил, что это «часть норвежской тактики». Победителем гонки стал Эмиль Иверсен, в топ-6 попали 5 норвежцев.

«Похоже, парни в хорошей форме. Сегодня мы показали, что можем победить Большунова. Он был на голову выше всех без норвежцев, приятно, что мы поставили его на место. Думаю, Иверсен смог бы победить Большунова на финише. Александру было бы тяжело на финишной прямой. При выходе на нее ты развиваешь большую скорость, а это подходит Эмилю. Он победил бы вне зависимости от того, выходил бы он на финишную прямую первым или вторым», — цитирует Aftenposten Клебо.