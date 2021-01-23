У Норвегии весь пьедестал в скиатлоне на этапе в Лахти, Большунов пятый
Норвежец Эмиль Иверсен выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Лахти. Весь пьедестал в 30-километровой гонке достался Норвегии: Сьюр Рете стал вторым, Пааль Голберг — третьим.
Четвертую строчку также занял представитель Норвегии Симен Крюгер, а лидер общего зачета россиянин Александр Большунов замкнул пятерку. На выходе на стадион российский лыжник упал и отстал от основной группы.
Лахти (Финляндия)
Кубок мира
Мужчины
Скиатлон, 7,5+7,5 км
1. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 1:10.18,4
2. Шур Рете (Норвегия) — отставание 0,4
3. Пол Голберг (Норвегия) — 6,6
4. Симен Крюгер (Норвегия) — 9,5
5. Александр Большунов (Россия) — 20,9...
11. Денис Спицов (Россия) — 1.05,2...
13. Алексей Червоткин (Россия) — 1.06,8
14. Евгений Белов (Россия) — 1.13,9...
17. Иван Якимушкин (Россия) — 1.30,6...
22. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.50,8...
35. Артем Мальцев (Россия) — 3.11,6
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