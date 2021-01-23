У Норвегии весь пьедестал в скиатлоне на этапе в Лахти, Большунов пятый

Норвежец Эмиль Иверсен выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Лахти. Весь пьедестал в 30-километровой гонке достался Норвегии: Сьюр Рете стал вторым, Пааль Голберг — третьим.

Четвертую строчку также занял представитель Норвегии Симен Крюгер, а лидер общего зачета россиянин Александр Большунов замкнул пятерку. На выходе на стадион российский лыжник упал и отстал от основной группы.

Лахти (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

Скиатлон, 7,5+7,5 км

1. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 1:10.18,4

2. Шур Рете (Норвегия) — отставание 0,4

3. Пол Голберг (Норвегия) — 6,6

4. Симен Крюгер (Норвегия) — 9,5

5. Александр Большунов (Россия) — 20,9...

11. Денис Спицов (Россия) — 1.05,2...

13. Алексей Червоткин (Россия) — 1.06,8

14. Евгений Белов (Россия) — 1.13,9...

17. Иван Якимушкин (Россия) — 1.30,6...

22. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.50,8...

35. Артем Мальцев (Россия) — 3.11,6