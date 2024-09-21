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Коростелев — о возвращении на международную арену: «Пусть ждут нас в Тронхейме»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский лыжник Савелий Коростелев в интервью «СЭ» выразил уверенность, что возвращение россиян на международную арену произойдет на чемпионате мира в Тронхейме, который состоится в феврале-марте 2025 года.

— Скоро решится, будет ли у нас международный сезон. Насколько в этот раз веришь, что он будет?

— Все так же и остается — пусть ждут нас в Тронхейме на чемпионате мира.

— Откуда в этом такая уверенность?

— Внутренний оптимизм.

— Как отреагировал на слова Йоханнеса Клебо о том, что он скучает без российских лыжников?

— Я их так до конца и не понял. Оригинал не читал. По-моему, некоторые СМИ его слова коверкают. Поэтому не хочу комментировать то, в чем я не до конца разобрался.

— Безотносительно к словам Клебо, Дмитрий Губерниев сказал, что если кто-то скучает, то бейтесь, чтобы были хорошие соперники. Думаешь, реально самим спортсменам изменить ситуацию?

— Если об этом заговорят лидеры и начнут ставить ультиматумы, то это возможно, — сказал Коростелев «СЭ».

Савелий Коростелев. «Пусть ждут нас в Тронхейме на чемпионате мира». Интервью Савелия Коростелева

Савелий Коростелев
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