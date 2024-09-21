«Пусть ждут нас в Тронхейме на чемпионате мира». Интервью Савелия Коростелева
В Тюмени совсем тихо прошел летний чемпионат России у лыжников. На соревнованиях, где выступали все наши лидеры, включая Александра Большунова, не было ТВ-трансляций. Следить за результатами можно было только вживую с трибун, которые от болельщиков не ломились, или в текстовом виде на сайте Федерации лыжных гонок России.
Большунов в итоге до медалей не добрался, а лучшее выступление показал Савелий Коростелев, взявший два золота и серебро в трех гонках. После чемпионата России «СЭ» поговорил с Савелием о том, для кого нужен этот турнир, а также об ожиданиях от предстоящего зимнего сезона.
Странно и неприятно, что никто не провел ТВ-трансляцию
— Два золота и серебро летнего чемпионата России — это хороший итог?
— Это даже больше, чем я рассчитывал. Очень хороший результат. Я доволен, как говорит наш тренер, срезом после летней подготовки. Через два месяца будет первый старт. Есть время, чтобы исправить какие-то недочеты. В целом рад результату. Тем более все лидеры бежали, кроме Сережи Устюгова.
— Насколько ожидаемым был такой результат?
— Как можно его ожидать? Все прошли четыре месяца подготовки. Мы пересекались пару раз на сборах. Непонятно, кто какие объемы делал. Ничего нельзя предугадать, как у кого организм поведет себя, как переваривает нагрузку. Только по факту понимаешь.
— Кросс многие ожидаемо не побежали. Почему ты отказался?
— Мы отказались в угоду другой нужной нам работы. Будем делать интервальную тренировку кроссом, которая нам более подходит в данный момент, чем соревновательный кросс. Лично я развиваю на кроссе свои максимальные пульса. Не знаю, насколько правильным было бы после трех интенсивных соревновательных дней еще и выходить на максимальный тест кросса.
— Нужен ли вообще кросс на этих соревнованиях? От него отказались почти все лидеры.
— Зависит от того, кому и что нужно. Все равно сильные ребята бегают. Пусть остается. Он не входит в программу чемпионата России. Никаких проблем, что он есть, я не вижу.
— Два года назад, когда ты косил спринты в Вершине Теи, я тебя спрашивал: не обидно, что побеждаешь, а это нигде не показывают?
— Хочешь повторить этот вопрос?
— Да. Причем тогда же еще были хоть какие-то трансляции. Сейчас же можно было только в текстовом виде следить на сайте ФЛГР.
— Это очень странно и неприятно, что после последнего года, когда были хорошие трансляции, никто не соизволил их провести. Мы можем повлиять на это, говоря о проблеме. Но все равно это немножко прерогатива других людей.
— У биатлонистов полноценные трансляции есть. Не завидно?
— У них есть дядя Дима (Губерниев), который продавит любую трансляцию. В целом не очень обидно.
— Если посмотреть на программу летнего чемпионата России, то две из трех гонок проходят в будние дни. Стадион «Жемчужина Сибири» находится далеко от города, поэтому даже зимой в будни выглядит пустым. При этом летний турнир нигде не показывают. Кому нужен этот чемпионат России?
— Раньше эти соревнования имели статус всероссийских. Но когда случились нынешние ограничения, то все лидеры начали на них выступать. Это стало чемпионатом России. У соревнований повысился статус, появились призовые. Наверное, это будет звучать грубо, но этот чемпионат нужен для нас. Мы под него не готовимся. Он укладывается в наш тренировочный подготовительный период к зиме.
— Понимаю, что ты не решаешь такие вопросы, но может это правильнее назвать контрольными тренировками?
— Но приехали все сильнейшие. Поэтому называется чемпионатом России.
— Что нужно сделать, чтобы летние лыжи смотрели и они были интересны, как и зимние?
— Чтобы их смотрели, нужны трансляции.
— Почему нет трансляций?
— Это сложный вопрос. Можно долго про него рассуждать, уходить в разные ветви, но не прийти ни к какому выводу. У нас был такой диалог в команде. Сидели и вечером разговаривали, дискутировали на эту тему. Получилось так, что каждый был прав и каждый был не прав. Как минимум для этого нужна большая команда, чтобы и телевидение работало с нами, и мы работали с ними, чтобы все друг другу приносили пользу.
Выяснения, какая группа сильнейшая — больше для болельщиков
— Победы на летнем чемпионате России для тебя важны?
— Как минимум какую-то уверенность они придают в будущем сезоне. Зимой увидим, как все будет. Но особой значимости этим победам не придаю.
— Насколько они показывают твою потенциальную силу зимой?
— Не могу на это ответить. Так как это все находится в тренировочном процессе, то выводы по результату могут сделать только сами спортсмены и тренеры.
— Нельзя по ним определить, кто будет лидером в зимнем сезоне?
— Определенно нельзя. Это такой срез после четырех месяцев подготовки.
— Тем не менее по результатам этих соревнований, да и по тем, что были в конце прошлого сезона, лидирующей группой выглядит ваша. Считаешь ли ты группу Сорина сейчас сильнейшей?
— Выяснения, какая группа сильнейшая — это больше для болельщиков. Конечно, у нас присутствует конкуренция, но до того, чтобы вести медальный зачет, как это делают некоторые Telegram-каналы, у нас не доходит. В том году по женщинам наша группа явно выделялась. Но предоставим эти споры болельщикам.
— Елена Вяльбе в ходе пресс-конференции в Москве сказала: «Почему все считают, что Большунов будет лидером сезона? Может, Коростелев будет привозить полминуты Саше». Как ты воспринял эти слова?
— С ухмылкой. Елена Валерьевна подогревает интерес к сезону.
— Готов ли ты стать лидером?
— А в чем проявляется эта готовность? Если в психологической устойчивости, то готов. По факту, как будет физически, то зима покажет. Летом мы можем только гадать.
— Слова Вяльбе на пресс-конференции, как мне кажется, были больше не про то, кто станет новым лидером, а про то, что хватит говорить только о Большунове.
— Да, чтобы напомнить, что лыжные гонки — это не только Большунов, а есть еще много других замечательных спортсменов.
— Этот «большуновоцентризм» у журналистов действительно есть, потому что фамилия Большунов привлечет более широкое внимание к материалу, чем фамилия любого другого лыжника. Наверное, у тебя редко бывают интервью без вопросов о нем. Не напрягает ли тебя подобная ситуация?
— Саша этого заслуживает. Он один из лучших лыжников в истории. Поэтому — почему нет? Меня не напрягает. Я делаю свою работу.
— Можно ли без международных стартов эту ситуацию изменить?
— Чисто теоретически — да, чисто практически — вряд ли.
— Скоро решится, будет ли у нас международный сезон. Насколько в этот раз веришь, что он будет?
— Все так же и остается — пусть ждут нас в Тронхейме на чемпионате мира.
— Откуда в этом такая уверенность?
— Внутренний оптимизм.
— Как отреагировал на слова Йоханнеса Клебо о том, что он скучает без российских лыжников?
— Я их так до конца и не понял. Оригинал не читал. По-моему, некоторые СМИ его слова коверкают. Поэтому не хочу комментировать то, в чем я не до конца разобрался.
— Безотносительно к словам Клебо, Дмитрий Губерниев сказал, что если кто-то скучает, то бейтесь, чтобы были хорошие соперники. Думаешь, реально самим спортсменам изменить ситуацию?
— Если об этом заговорят лидеры и начнут ставить ультиматумы, то это возможно.
— Нынешний сезон, если не будет международных стартов, пройдет для российских лыжников без главного старта, который был в предыдущие две зимы («Чемпионские высоты» в 2023-м и Спартакиада в 2024-м). Что у тебя в приоритете и какой настрой?
— Главный старт — чемпионат России. По настрою — как всегда, показывать максимально высокие результаты и стабильно сидеть в топ-3.