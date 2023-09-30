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Губерниев — о продлении отстранения российских лыжников: «Ситуация тяжелейшая. Надо готовиться к Спартакиаде!»

Губерниев отреагировал на новость о том, что FIS сохранит санкции в отношении россиян
Константин Белов
Корреспондент
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» отреагировал на новость о том, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сохранит санкции в отношении российских и белорусских спортсменов.

«Было ясно, что нас не допустят. Главный старт для наших лыжников, как и для биатлонистов, в нынешнем сезоне — это Спартакиада, — сказал Губерниев «СЭ». — Если бы даже FIS нас допустила, то все скандинавские страны, плюс Финляндия, Франция и Италия визы бы не дали нам. Поэтому ни о каком участии в международных соревнованиях речи быть не может. Ситуация по-прежнему тяжелейшая».

Также комментатор привел слова героя романа Михаила Лермонтова.

«Когда спортсмены говорят, что надеются на допуск к международным соревнованиям, то я отвечаю словами Печорина (главный герой романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», — прим. «СЭ»), который как-то сказал Грушницкому: «А как же ты смел надеяться». Не надо надеяться, надо готовиться к «Спартакиаде сильнейших», которая пройдет зимой! Это [отстранение российских спортсменов] надолго, вопрос не одного сезона. Мой прогноз, что если кто-то поедет на зимнюю Олимпиаду, то это будут считанные единицы спортсменов, точно так же, как и на летнюю. Если только не случатся сногсшибательные события», — добавил Губерниев.

По сведениям источника, решение продлить отстранение на сезон принято по итогам прошедшей конференции в Цюрихе. Таким образом, россияне и белорусы не примут участие в предстоящем Кубка мира, который стартует 24 ноября в финской Руке.

Дмитрий Губерниев
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