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Клебо выиграл спринт на первом этапе Кубка мира, Большунов — четвертый

16:09
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Норвежец Йоханнес Клебо победил в спринте на первом этапе Кубка мира в финской Руке. Второе место занял его соотечественник Поль Гольберг, тройку замкнул Ришар Жув из Франции.

Россиянин Александр Большунов остановился в шаге от пьедестала. Илья Семиков выбыл в полуфинале, Артем Мальцев и Глеб Ретивых — в четвертьфинале.

Сергей Устюгов был дисквалифицирован в первом забеге из-за фальстарта.

Рука (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальный спринт

Спринт (К)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.39,47

2. Поль Гольберг (Норвегия) — отставание 4,17

3. Ришар Жув (Франция) — 4,62

4. Александр Большунов (Россия) — 5,24

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 5,96

6. Оскар Свенссон (Швеция) — 9,50

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