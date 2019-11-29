Клебо выиграл спринт на первом этапе Кубка мира, Большунов — четвертый
16:09
Норвежец Йоханнес Клебо победил в спринте на первом этапе Кубка мира в финской Руке. Второе место занял его соотечественник Поль Гольберг, тройку замкнул Ришар Жув из Франции.
Россиянин Александр Большунов остановился в шаге от пьедестала. Илья Семиков выбыл в полуфинале, Артем Мальцев и Глеб Ретивых — в четвертьфинале.
Сергей Устюгов был дисквалифицирован в первом забеге из-за фальстарта.
Рука (Финляндия)
Кубок мира
Мужчины
Индивидуальный спринт
Спринт (К)
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.39,47
2. Поль Гольберг (Норвегия) — отставание 4,17
3. Ришар Жув (Франция) — 4,62
4. Александр Большунов (Россия) — 5,24
5. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 5,96
6. Оскар Свенссон (Швеция) — 9,50
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