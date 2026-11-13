Лыжник Волков лишился места в полуфинале спринта на турнире в Финляндии из-за решения судей

Российский лыжник Сергей Волков лишился места в полуфинале спринта классическим стилем на предсезонных соревнованиях в финском Муонио из-за решения судей.

25-летний россиянин занял второе место в четвертьфинальном забеге, что позволяло ему напрямую выйти в полуфинал. Однако позднее судьи наказали Волкова за создание помехи сопернику и переместили на последнее место в забеге. В результате спортсмен завершил выступление.

В квалификации Волков показал 14-й результат, уступив 7,28 секунды победителю финну Ниило Мойланену.

Ранее 13 ноября олимпийская чемпионка Наталья Терентьева также выбыла в четвертьфинале спринта. Она заняла четвертое место в своем забеге.

Соревнования в Муонио проходят с 13 по 15 ноября. Российские лыжники выступают в нейтральном статусе.