Петухов объяснил, почему Большунов не поздравил Ретивых на финише
Российский лыжник, бронзовый призер Олимпиады-2010 Алексей Петухов высказался о поведении Александра Большунова после финиша командного спринта на чемпионате мира.
«Как бы там ни было, нужно поздравлять своего партнера по сборной, — цитирует Петухова RT 1 марта. — Но в данном моменте через край били эмоции. Саша совершил большой задел, который едва не привел Россию к золоту. Он максималист.
В его понимании медалей другого достоинства не существует. Но мы видели поведение Юлии Ступак на финише командного спринта у женщин, когда она подошла к Наталье Непряевой и обняла ее. Никто никого не обвинял.
Здесь все на усмотрение спортсмена. Саша повел себя таким образом. Я бы на его месте поддержал товарища по команде и сказал, что всякое бывает. Это все-таки медаль, а не деревяшка. Все-таки у Большунова будет много возможностей выигрывать дальше».
Победу в командном спринте одержала сборная Норвегии. Второй стала команда Финляндии. Сборная России, за которую выступали Большунов и Ретивых, на третьем месте.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/837793-petuhov-bolshunov-povedenie-finish
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