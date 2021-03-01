Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки   //    Чемпионат мира

Петухов объяснил, почему Большунов не поздравил Ретивых на финише

17:10
Теги:

Российский лыжник, бронзовый призер Олимпиады-2010 Алексей Петухов высказался о поведении Александра Большунова после финиша командного спринта на чемпионате мира.

«Как бы там ни было, нужно поздравлять своего партнера по сборной, — цитирует Петухова RT 1 марта. — Но в данном моменте через край били эмоции. Саша совершил большой задел, который едва не привел Россию к золоту. Он максималист.

В его понимании медалей другого достоинства не существует. Но мы видели поведение Юлии Ступак на финише командного спринта у женщин, когда она подошла к Наталье Непряевой и обняла ее. Никто никого не обвинял.

Здесь все на усмотрение спортсмена. Саша повел себя таким образом. Я бы на его месте поддержал товарища по команде и сказал, что всякое бывает. Это все-таки медаль, а не деревяшка. Все-таки у Большунова будет много возможностей выигрывать дальше».

Победу в командном спринте одержала сборная Норвегии. Второй стала команда Финляндии. Сборная России, за которую выступали Большунов и Ретивых, на третьем месте.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/837793-petuhov-bolshunov-povedenie-finish

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
16
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир