Большунов, Клебо и Мяки будут финишерами в эстафете на ЧМ в Оберстдорфе

Официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS) 4 марта опубликовал составы сборных Норвегии и Финляндии на мужскую эстафету на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Норвежскую сборную в гонке представят Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Холунн и Йоханнес Клебо.

За сборную Финляндии побегут Ристоматти Хакола, Иво Нисканен, Пертту Хявяринен и Йони Мяки.

Ранее 4 марта стал известен состав России. Финишером в эстафете будет Александр Большунов.

Йоханнес Клебо — главный соперник Александра Большунова в последних двух сезонах.

24 января на финишной прямой мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти Йони Мяки подрезал Александра Большунова, после чего россиянин махнул в его сторону палкой и нанес удар. После финиша Александр врезался в финна. Россиянина дисквалифицировали за неспортивное поведение, а команду лишили бронзы в эстафете.

Мужская эстафета 4х10 км на ЧМ состоится в пятницу, 5 марта. Начало — в 15.15 (мск). Первые два этапа лыжники пройдут классическим ходом, остальные — коньковым.

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