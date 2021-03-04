Олимпийская чемпионка Амосова дала прогноз на будущие противостояния лыжных сборных России и Норвегии

Бывшая лыжница Зинаида Амосова 4 марта в интервью ТАСС подвела итоги женской эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Не считаю норвежек лыжницами с другой планеты. Наши вполне способны стать первыми на следующих стартах и чемпионате мира в том числе. Но для этого нужно много работать, верить в свои силы и осознавать, что ты защищаешь честь своей страны на лыжне. Когда ты бежишь в эстафете, то думаешь только о том, чтобы не подвести свою команду и привезти хотя бы несколько секунд преимущества той, кто побежит следующий этап. Эстафета — это наша, русская дисциплина, мы в ней всегда сильны были», — заявила Амосова.

Зинаида Амосова — олимпийская чемпионка по лыжным гонкам-1976 в эстафете.

Победу в эстафетной гонке одержала команда Норвегии, россиянки пришли вторыми, а третьими финишировали финки. Для российских девушек это первая медаль на турнире.