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Стал известен состав сборной России на мужскую эстафету на ЧМ в Оберстдорфе

16:55
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
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Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов выступят в эстафете на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе, сообщает ТАСС со ссылкой на российскую команду.

В пятницу, 5 марта, Червоткин и Якимушкин выступят на этапах эстафеты классическим стилем, Мальцев и Большунов пробегут этапы свободным стилем.

Большунов, завоевавший в Оберстдорфе в скиатлоне первое в карьере золото чемпионата мира, будет финишером команды.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10835663

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