Стал известен состав сборной России на мужскую эстафету на ЧМ в Оберстдорфе

Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов выступят в эстафете на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе, сообщает ТАСС со ссылкой на российскую команду.

В пятницу, 5 марта, Червоткин и Якимушкин выступят на этапах эстафеты классическим стилем, Мальцев и Большунов пробегут этапы свободным стилем.

Большунов, завоевавший в Оберстдорфе в скиатлоне первое в карьере золото чемпионата мира, будет финишером команды.