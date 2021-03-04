Олимпийский чемпион-1988 Михаил Девятьяров в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты женской эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе.

В четверг, 4 марта, россиянки заняли второе место, золото взяла Норвегия. Это первые медали российских лыжниц на ЧМ-2021. Команду представляли Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Яна Кирпиченко.

«Эстафета была блестящей, — сообщил Девятьяров «СЭ». — Девочки показали, на что они способны, они правильно разложили силы. В итоге получили то, на что и рассчитывали. Борьба была тяжелая — и шведки, и финки, и норвежки. Все боролись, но отрыв был довольный большой, поэтому можно сказать, что наши спортсменки достойно завоевали серебряную медаль. Тренерский коллектив правильно расставил девчонок, что и дало такой результат. Яна Кирпиченко очень хорошо справилась с первым этапом, она, тем более, дебютантка — для нее это большой успех. Я нисколько не уменьшаю достоинства остальных. Сегодня была прекрасная эстафета, все радовались. Вся страна радовалась за наших девчонок».

Также Девятьяров поделился ожиданиями от гонки на 30 км, которая пройдет в субботу, 6 марта.

«Конец чемпионата мира, все спортсменки уже подустали. Сейчас сыграет роль тот факт, у кого остались силы и какой будет настрой. Я считаю, что у девчонок есть шансы побороться за медаль. Это сложно, но вполне возможно», — добавил Девятьяров.

(Артем Бухаев)