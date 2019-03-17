Зайфарт победила на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле, Тихонова - 11-я

Немка Юлиана Зайфарт одержала победу на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле. Второе место заняла норвежка Марен Луннбю, третье - немка Катарина Альтхаус.
Россиянка Софья Тихонова стала 11-й, Александра Кустова - 14-й, Анна Шпынева - 19-й, Лидия Яковлева - 24-й, Ксения Каблукова - 28-й.
Прыжки с трамплина
Нижний Тагил (Россия)
Кубок мира
Женщины
К-90
1. Юлиана Зайфарт (Германия) - 230,3 (97,0 + 95,0)
2. Марен Луннбю (Норвегия) - 221,1 (92,0 + 90,0)
3. Катарина Альтхаус (Германия) - 214,1 (91,0 + 91,0)
4. Ника Крижнар (Словения) - 202,5 (90,0 + 88,5)
5. Сара Таканаси (Япония) - 202,3 (90,0 + 87,5)
6. Урса Богатай (Словения) - 199,6 )89,0 + 88,0)
11. Софья Тихонова (Россия) - 191,2 (90,5 + 86,0)...
14. Александра Кустова (Россия) - 187,2 (88,0 + 84,5)...
19. Анна Шпынева (Россия) - 169,9 (82,5 + 82,0)...
24. Лидия Яковлева (Россия) - 163,5 (81,5 + 79,0)...
28. Ксения Каблукова (Россия) - 161,2 (79,5 + 78,0)