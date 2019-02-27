Луннбю одержала победу на чемпионате мира, Шпынева - 12-я

На чемпионате мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Зефельде (Австрия) состоялись личные соревнования у женщин. Победу одержала норвежка Марен Луннбю.

Победительница набрала 259,6 балла. На 0,5 балла она опередила немку Катарину Альтхауз, ставшую второй. Бронзу завоевала австрийка Даниэла Ирашко-Штольц (247,6).

Российская спортсменка Анна Шпынева заняла 12-е место (221,4). Софья Тихонова стала 20-й (209,6), Лидия Яковлева - 21-й (208,7).

Прыжки с трамплина

Зефельд (Австрия)

Чемпионат мира

Женщины

К-99

1. Марен Луннбю (Норвегия) - 259,6 (106,5 + 104,5)

2. Катарина Альтхаус (Германия) - 259,1 (108,0 + 107,0)

3. Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия) - 247,6 (101,0 + 105,5)

4. Юлиана Зайфарт (Германия) - 244,4 (104,0 + 101,5)

5. Ева Пинкелинг (Австрия) - 241,8 (102,0 + 103,0)

6. Сара Таканаси (Япония) - 236,7 (101,5 + 102,0)

12. Анна Шпынева (Россия) - 221,4 (97,0 + 97,5)

20. Софья Тихонова (Россия) - 209,6 (95,5 + 95,5)

21. Лидия Яковлева (Россия) - 208,7 (95,0 + 98,0)

36. Александра Кустова (Россия) - 87,8 (87,5)