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Российская скелетонистка Канакина призывала людей не жечь сухую траву

11:18
Юлия Канакина. Фото Instagram. Канакина призывала людей не жечь сухую траву. Фото Instagram.
Юлия Канакина. Фото Instagram.
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Российская скелетонистка Юлия Канакина призвала в Instagram прекратить пал сухой травы.

Канакина призывала людей не жечь сухую траву. Фото Instagram.
Канакина призывала людей не жечь сухую траву. Фото Instagram.

В МЧС также напоминают о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период. Нельзя сжигать сухую растительность и мусор вблизи строений, а также на землях общего пользования населенных пунктов. Нарушителям грозит штраф до 200 тысяч рублей.

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