Российская скелетонистка Канакина призывала людей не жечь сухую траву

Российская скелетонистка Юлия Канакина призвала в Instagram прекратить пал сухой травы.

Канакина призывала людей не жечь сухую траву. Фото Instagram.

В МЧС также напоминают о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период. Нельзя сжигать сухую растительность и мусор вблизи строений, а также на землях общего пользования населенных пунктов. Нарушителям грозит штраф до 200 тысяч рублей.