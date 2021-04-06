Рукосуев выиграл чемпионат России по скелетону, олимпийский чемпион Третьяков занял 4-е место

Чемпион мира среди юниоров-2021 Евгений Рукосуев завоевал золотую медаль на чемпионате России по бобслею и скелетону в Сочи.

Его результат 3 минуты 44,01 секунды. Вторым стал Владислав Семенов (отставание — 0,01 секунды), замкнул тройку лучших призер Олимпийских игр 2018 года Никита Трегубов (+0,28).

Олимпийский чемпион 2014 года, вице-чемпион мира 2021 года Александр Третьяков оказался только на четвертом месте (+0,54), хотя и выиграл два старта из четырех.