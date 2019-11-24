Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан вернется к соревнованиям на этапе Кубка мира в Шанхае, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Союза конькобежцев России. Ан возобновил карьеру в этом сезоне и принял участие в первом этапе Кубка мира, который прошел в Солт-Лейк-Сити с 1 по 3 ноября. Этап в японское Нагое он пропустил.

Этап Кубка мира в Шанхае пройдет с 6 по 8 декабря.

На этапе в Шанхае Ан стал вторым на дистанциях 500 и 1000 м, а также выиграл в составе сборной в командной гонке.