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Виктор Ан вернется к соревнованиям на этапе Кубка мира в Шанхае

00:16

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан вернется к соревнованиям на этапе Кубка мира в Шанхае, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Союза конькобежцев России. Ан возобновил карьеру в этом сезоне и принял участие в первом этапе Кубка мира, который прошел в Солт-Лейк-Сити с 1 по 3 ноября. Этап в японское Нагое он пропустил.

Этап Кубка мира в Шанхае пройдет с 6 по 8 декабря.

На этапе в Шанхае Ан стал вторым на дистанциях 500 и 1000 м, а также выиграл в составе сборной в командной гонке.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191123/1561521449.html

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