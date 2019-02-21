Елистратов и Просвирнова - в сборной России на ЧМ по шорт-треку

Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по шорт-треку, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника команды Анну Максименко. В него вошли и лидеры команды - олимпийский чемпион Семен Елистратов и пятикратная чемпионка Европы Софья Просвирнова.

Полностью заявка выглядит следующим образом: мужчины - Семен Елистратов, Александр Шульгинов, Денис Айрапетян, Павел Ситников, Константин Ивлиев; женщины - Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Эмина Малагич, Екатерина Константинова и Евгения Захарова.

Чемпионат мира пройдет в Софии с 8 по 10 марта.