«Енисей-СТМ» обыграл «Красный Яр» и завоевал Кубок России по регби

«Енисей-СТМ» стал победителем Кубка России по регби-2024. Финал турнира проходил в Москве на «ВТБ Арене».

В решающем матче «Енисей» обыграл «Красный Яр» со счетом 15:3. Эта встреча стала юбилейной в противостоянии двух красноярских команд — они провели 150-е дерби.

У победителей очки заработали Франсуа Эстерхейзен, Рашид Магомедсаидов и Николас Остхузен. У «Красного Яра» мяч со штрафного забил Джейсон Таумалоло. На 37-й минуте игрок «соколов» Роберт Сутидзе получил красную карточку.

«Енисей» в 10-й раз выиграл турнир и сравнялся с «Красным Яром» по количеству трофеев.