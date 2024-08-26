Умер 33-летний регбист «Спартака» Андрей Черемных

Регбист «Спартака» Андрей Черемных скончался на 34-м году жизни.

Об этом сообщила пресс-служба красно-белых в Telegram-канале. Подробности смерти спортсмена не раскрываются.

«С глубокой скорбью сообщаем о трагической утрате в нашем клубе. Сегодня ушел из жизни наш игрок Андрей Черемных. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея. В этот тяжелый момент мы рядом с вами. Пусть земля ему будет пухом», — говорится в сообщении.

На счету Черемных один матч за «Спартак» в Высшей лиге в сезоне-2023/24.