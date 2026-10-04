Чемпионка России по художественной гимнастике Попова завершила карьеру

Чемпионка России по художественной гимнастике Анна Попова объявила о завершении спортивной карьеры.

Церемония прощания состоялась после гала-концерта «Любовь и свет», посвященного Дню учителя.

«Мне очень трудно говорить об этом об уходе, ведь художественная гимнастика — это вся жизнь. Я хочу поблагодарить всех тренеров, которые были со мной рядом», — цитирует спортсменку ТАСС.

19-летняя Попова стала чемпионкой России в 2023 году. В конце 2024 года гимнастка перенесла операцию на позвоночнике, после которой проходила длительное восстановление.

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