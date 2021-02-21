Олимпийский год и интерактивный музей. Пятиборцы готовятся к Токио-2020

В Москве в здании ОКР прошло первое заседание президиума Федерации современного пятиборья России в обновленном составе.

Таких собраний в ФСПР не проводили больше года. Из-за пандемии коронавируса даже отчетная конференция прошла в онлайн-формате. В ноябре, помимо перевыборов на очередной срок главы федерации Вячеслава Аминова, был назван обновленный состав президиума. И вот теперь решено было вернуться к традиционному формату.

Собравшиеся более двух часов обсуждали насущные вопросы развития пятиборья, которых тоже набралось немало. Но для начала руководитель федерации по традиции наградил лауреатов ушедшего года среди регионов, в числе которых отметились Московская, Ростовская и Смоленская области, а также спортшкол и СМИ.

Вячеслав Аминов. Фото Федерация современного пятиборья России

На пути в Японию

Конечно, все внимание ФСПР и ее руководства сейчас обращено на главный старт нынешнего года — Олимпийские игры в Токио. Как подчеркнул Аминов, нынешний сезон обещает быть вдвойне непростым из-за продолжающегося распространения коронавируса. Хотя в прошлом федерации это не помешало почти полностью выполнить планы по проведению соревнований.

— У нас успешно состоялся даже полноценный чемпионат России, в котором приняли участие представители 12 регионов, — напомнил Аминов. — Кстати, турнир показал, что мы с главным тренером сборной страны Андреем Моисеевым совершенно правильно настаивали на том, чтобы члены команды на карантине ежедневно тренировались и передавали данные через интернет. В итоге в общем уровне подготовки мы если и потеряли, то не слишком серьезно.

По словам главы ФСПР, и сейчас все внутренние соревнования идут по графику — например, в январе состоялся розыгрыш Кубка России среди мужчин и женщин, в феврале в Смоленске — всероссийские юношеские соревнования.

Заседание президиума Федерации современного пятиборья России. Фото Федерация современного пятиборья России

Атлеты с прививкой

А сам Моисеев, выступая с докладом перед президиумом, отметил, что у национальной команды уже начался второй из трех этапов подготовки — соревновательный. При этом большая часть спортсменов, тренеров и персонала команды уже получила вакцину от коронавируса, что позволяет спокойно смотреть в будущее.

— Если анализировать результаты первых стартов, то Сергей Баранов, который показал результат в комбайне, высокий даже по международным меркам, и хорошо отфехтовал, — отметил Моисеев. — Данил Калимуллин, прошедший старт под нагрузкой, показал ровные результаты во всех дисциплинах. Максим Кузнецов занял первое место и претендует на попадание в команду на олимпийский отбор.

При этом лидер команды Александр Лифанов, уже получивший лицензию на Игры, Кубок России пропустил по уважительной причине — защита дипломной работы. А олимпийский чемпион Александр Лесун продолжает готовиться индивидуально.

— У женщин Гульназ Губайдуллина показала хорошие результаты во всех видах программы — хотел бы отметить ее прогресс в фехтовании, — рассказал Моисеев. — К Аделине Ибатуллиной и Ульяне Баташовой есть вопросы. Но оптимальная готовность всех спортсменов планируется к первому этапу Кубка мира в конце марта.

Теперь у российских пятиборцев впереди горячая пора — этапы Кубка мира и финал турнира, чемпионат мира, Олимпийские игры. Украшением сезона обещает стать чемпионат Европы, который примет Нижний Новгород. Если, конечно, во все это снова не вмешается пандемия.

Экспонаты от принца

Не раз на президиуме вспоминали и современный спорткомплекс «Северный», открытие которого состоялось прошлым летом. По словам Аминова, на первом этаже главного здания силами ФСПР появится уникальный музей пятиборья. Его открытие должно состояться весной.

— Экспозиция охватывает историю нашего вида спорта от его основателя Пьера де Кубертена до наших дней, — сказал Аминов. — В основном он, конечно, посвящен советскому и российскому пятиборью, но есть и экспонаты из-за рубежа. Мы очень благодарны Хуанито Самаранчу, который предоставил для музея предметы, принадлежащие ему самому и его отцу Хуану Антонио. Также мы хотели бы сказать спасибо князю Монако Альберту. А самое главное — это не хранилище артефактов, а интерактивный музей, очень современный и оборудованный по последнему слову техники. На каждом стенде можно посмотреть видео и послушать аудио по теме. Есть и несколько зон виртуальной реальности, в которой можно пофехтовать, пострелять, причем из оружия разных лет — револьвера, малокалиберного пистолета или лазерного оружия, проверить свою координацию.

По словам Аминова, в музее регулярно планируется проводить уроки пятиборья для учащихся школ, как обычных, так и спортивных. Причем не только из Москвы, но и из российских регионов.