«Бурятский Вуйчич» Михаил Асташов установил рекорд Паралимпиады. Прошлой зимой он работал доставщиком еды

Во время награждения российского паралимпийца организаторы Игр-2020 перепутали гимн — итоге церемония была проведена повторно.

На Паралимпийских Играх всегда много историй преодоления и побед вопреки всему. Но в этот раз один сюжет явно выделяется. Паралимпийский велогонщик и триатлонист Михаил Асташов стал известен еще задолго до соревнований в Японии. Прошлой зимой он был вынужден устроиться в службу доставки еды, поскольку у него не было денег на подготовку к Паралимпиаде. Спортсмен без рук и без ног, который воспитывался в доме малютки, и до 18 лет жил как сирота практически впроголодь. Изменится ли его жизнь теперь, после победы в Токио?

Поехать на Паралимпиаду Асташову помог Антон Шипулин

Мировой рекорд в квалификационных соревнованиях, а затем и четвертое паралимпийское золото для России — выступление Михаила Асташова в Токио можно назвать настоящим триумфом. Асташов выиграл гонку преследования на дистанции 3 000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата на Паралимпийских играх в Токио. В четверг в квалификационном заезде россиянин побил мировой рекорд, проехав дистанцию за 3 минуты 35,954 секунды. В финале же Асташов сконцентрировался на борьбе с соперниками и на круг опередил канадца Тристена Чернова. Такие навыки езды на велосипеде Михаила легко объяснимы, ведь он тренировался в прошлом году не совсем в привычных условиях. Редко встретишь обычного спортсмена (особенно с трековых гонок), а тем более паралимпийца на простом велосипеде на дорогах общего пользования. Асташов же взорвал все соцсети Екатеринбурга, когда проехался по улицам столицы Урала в униформе одного из крупнейших агрегаторов по доставке еды.

В курьеры Михаил пошел для того, чтобы обеспечить финансами свое участие в отборе на Паралимпиаду. Тренеры не особо верили в перспективы Асташова, и не включили изначально его в списки претендентов на участие в Играх. Ему нужно было набрать дополнительные квалификационные очки, и для этого выступить на турнире в ОАЭ. Обращаться за помощью в минспорта (по версии чиновников) он не стал, и решил попробовать заработать самостоятельно, развозя людям пиццу и бургеры. А почему, собственно, нет? Тренировка и заработок одновременно. Но публика восприняло историю очень бурно — одни обвиняли Михаила в желании прославиться, другие яростно атаковали спортивных чиновников, которые довели паралимпийца до работы разносчиком еды.

Когда об Асташове заговорила вся страна он признался, что с финансами ему в итоге пообещал помочь экс-биатлонист, ныне екатеринбургский депутат Антон Шипулин. Но Михаилу все же комфортнее рассчитывать на себя, поэтому несмотря на спонсорство он решил устроиться и на дополнительную работу. Причем одним из факторов было банальное желание социализироваться и поднять свою самооценку. Несколько раз до этого ему отказывали в трудоустройстве по причине инвалидности и доказать всем, что он справиться с нагрузкой было даже важнее той небольшой суммы, которую реально заработать на доставке еды.

Асташов выигрывал чемпионаты по бадминтону и легкой атлетике

Правда без проверок и объяснений от чиновников все же не обошлось. Асташов представляет сразу два региона — Свердловскую область, в которой сейчас живет, и родную Республику Бурятия. На Урале сообщили, что обеспечивают его экипировкой и оплачивают все сборы, министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов сказал, что у Михаила есть зарплата как у сотрудника Центра спортивной подготовки на полной ставке. Он спортсмен элитного уровня, поэтому и отношение к нему соответствующее. Но вот речи о дополнительном финансировании к Паралимпиаде не идет, поскольку на тот момент Михаил еще не заработал лицензию на участие в токийских Играх. Но для того, чтобы попасть на эти Игры, ему помог Шипулин, познакомивший Асташова с одним неназванным уральским бизнесменом. Тот и профинансировал подготовку к отбору на Паралимпиаду для Михаила. В итоге мы видим историю со счастливым концом — Михаил успешно квалифицировался на соревнования, выиграв чемпионат России ПОДА в этом году, полетел в Токио и взял «золото» с мировым рекордом.

Но все же гораздо важнее, что не так давно Асташов воссоединился со своей семьей. В пять лет его забрали от родителей, не особо даже спрашивая их согласия. «Зачем вам ребенок с таким серьезным пороком?», — уверяли соцработники и отправили мальчика в челябинский приют. Там он и жил до 18 лет, а после совершеннолетия нашел мать и отца. Они с радостью его приняли в дом, а Михаил обрел двух старших братьев. На месте при этом сидеть Асташов не мог точно. Он отучился в Восточно-Сибирском институте культуры, занимался бадминтоном и плаванием, паратриатлоном и настольным теннисом.

Михаил, которого называют «бурятским Ником Вуйчичем» (сравнивая его со знаменитым австралийским мотиватором без рук и без ног) — чемпион России среди юниоров по бадминтону, многократный чемпион и рекордсмен России по плаванию и легкой атлетику, серебряный призер чемпионата мира по паратриатлону. Но до определенного момента многочисленные достижения Асташова на внутренней арене словно не замечали, и по словам его тренера Николая Тетерина мешали получить международную лицензию. Теперь же Михаил национальный герой и его радость явно не испортит даже небольшой скандал на церемонии награждения. Оргкомитет то ли случайно, то ли намеренно перепутал и вместо первого концерта Петра Чайковского гимн Международного паралимпийского комитета. Наша делегация настоляла на повторной церемонии.

— Оргкомитет Паралимпиады провел перенаграждение тройки призеров, где победителем стал Михаил Асташов. Спортсмены вышли на подиум уже с медалями, в честь победителя сыграл Первый концерт Чайковского, — приводит ТАСС сообщение ПКР.