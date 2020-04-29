Статистика по коронавирусу в России и мире на 29 апреля: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтвержден 5 841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Зафиксировано 108 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1 830 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2220 человек), Московской области (686), Санкт-Петербурге (290), Нижегородской области (131) и Республике Северная Осетия (121).

Всего на день 29 апреля в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers на 11.00 по московскому времени 29 апреля в мире зарегистрировано 3 146 200 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 218 139 летальных исходов, выздоровели 961 785 человек.

В США количество зараженных составляет 1 035 765 человек — это наибольший показатель среди всех стран мира. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Испания (232 128) и Италия (201 505).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в США (59 266), Италии (27 359) и Испании (23 822).