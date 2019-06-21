Станислав Поздняков: "По числу участников на Европейских играх Россия превзошла даже хозяев"

Президент ОКР Станислав Поздняков рассказал об условиях проживания спортсменов в деревне Европейских игр.

– В составе нашей делегации 225 спортсменов. При этом она достаточно представительная – есть и победители предыдущих Игр в Баку, олимпийские чемпионы. Любопытно, что по количеству участников мы превзошли хозяев соревнований. При этом мы принимаем участие во всех видах программы, в отличие от многих наших конкурентов, которые сосредотачиваются на чем-то одном. Нам интересно развивать все виды спорта, его в нашей стране любят, ценят и разбираются. Победный почин уже заложен – наши мужская и женская баскетбольные команды одержали первые победы.

Вчера в деревне был поднят флаг Европейского комитета. Я разговаривал со спортсменами и многие из них рассказывают, что условия проживания здесь лучше, чем на некоторых Олимпиадах. Отдельно нужно сказать об объектах Игр, которые соответствуют самым высоким стандартам. При этом многие из них уже были построены, что соответствует олимпийской концепции-2020, которая рекомендует использовать для соревнований уже имеющиеся сооружения, что позволяет существенно сокращать расходы (Мария Маркова).