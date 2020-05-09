Роспотребнадзор дал рекомендации для поэтапного снятия ограничений

Роспотребнадзор направил в российские субъекты методические рекомендации для определения показателей для поэтапного снятия ограничений, введенных против распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ведомства.

Главных критериев три: коэффициент распространения инфекции (сколько людей в среднем заразит один инфицированный до изоляции), доля свободных коек для заразившихся коронавирусом, охват тестированием.

Начинать смягчение ограничений следует, когда коэффициент распространения инфекции снизится до 1, то есть один инфицированный будет заражать не больше одного человека. На втором этапе показатель не должен превышать 0,8, на третьем — 0,5.

На первом этапе ежедневно должно проверяться на коронавирус не менее 70 человек на 100 тысяч жителей, на втором — как минимум 90, на третьем — 110.

На всех трех этапах в больницах должно быть свободно не менее 50% коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

На всех этапах Роспотребнадзор предписывает самоизоляцию людей из групп риска, то есть пожилого возраста или страдающих некоторыми хроническими заболеваниями.

Обязательно будет носить гигиенические маски «при любом выходе на улицу», в том числе на любых предприятиях, а также соблюдать социальную дистанцию — не менее 1,5 метра. Компаниям ведомство рекомендует сохранять как можно больше сотрудников на «удаленке».

Кроме того, Роспотребнадзор не советует людям пользоваться личным транспортом на всех этапах снятия ограничений.