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Правильное питание при самоизоляции. Советы от ВОЗ и Роспотребнадзора

08:45
Правильное питание при самоизоляции. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Правильное питание при самоизоляции. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В связи с распространением инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом (COVID-19) в мире многим людям настоятельно рекомендуется оставаться дома. В это период, когда резервы иммунной системы необходимы для борьбы с инфекцией, укрепить здоровье поможет правильное питание.

Ростпотребназор совместно с ВОЗ подготовил основные правила приготовления и употребления пищи, которые стоит соблюдать во время режима самоизоляции.

1. Планируйте покупки — покупайте только необходимое.

2. Планируйте использование продуктов — начните со свежих.

3. Готовьте дома.

4. Пользуйтесь службами доставки еды.

5. Следите за размерами порций.

6. Соблюдайте правила безопасности при приготовлении пищи.

7. Ограничьте потребление соли.

8. Ограничьте потребление сахара.

9. Ограничьте потребление жиров.

10. Потребляйте достаточное количество клетчатки.

11. Потребляйте достаточное количество жидкости.

12. Избегайте употребления алкоголя или постарайтесь его сократить.

13. Собирайтесь за столом всей семьей.

Дополнительная информация:

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14176

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