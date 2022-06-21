Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 12:26

Матыцин заявил, что Индия и РФ работают над актуализацией соглашения в области спорта

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Индия и Россия работают над обновлением двустороннего соглашения в области физической культуры и спорта, сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

В этом году исполнилось 25 лет с момента подписания межведомственного Соглашения в области физической культуры и спорта между Россией и Индией.

«Сейчас мы с коллегами прорабатываем вопрос актуализации этого документа, чтобы включить в него массовый спорт, спортивную науку, образование, подготовку спортивных кадров и спортивных резервов, обмен тренерами, специалистами», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Министр спорта РФ находится с визитом в Нью-Дели. У него запланированы встречи с индийским коллегой Анурагом Тхакуром, президентом Национальной олимпийской ассоциации Нариндером Бартой, представителями Индийской ассоциации университетов.

В Нью-Дели также пройдет заседание президиума 8-й сессии конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте.

Источник: https://tass.ru/sport/14982687
Олег Матыцин
0
Читайте также
В какое время дня бегать полезнее: бег утром полезен для организма
«Челси» увольняет секси-помощницу Абрамовича. Кто такая Марина Грановская, на которой держался весь клуб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Легендарный 84-летний советский спортсмен снова вышел на старт: «Пока прыгаю — я живу!»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости