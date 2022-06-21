Матыцин заявил, что Индия и РФ работают над актуализацией соглашения в области спорта

Индия и Россия работают над обновлением двустороннего соглашения в области физической культуры и спорта, сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

В этом году исполнилось 25 лет с момента подписания межведомственного Соглашения в области физической культуры и спорта между Россией и Индией.

«Сейчас мы с коллегами прорабатываем вопрос актуализации этого документа, чтобы включить в него массовый спорт, спортивную науку, образование, подготовку спортивных кадров и спортивных резервов, обмен тренерами, специалистами», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Министр спорта РФ находится с визитом в Нью-Дели. У него запланированы встречи с индийским коллегой Анурагом Тхакуром, президентом Национальной олимпийской ассоциации Нариндером Бартой, представителями Индийской ассоциации университетов.

В Нью-Дели также пройдет заседание президиума 8-й сессии конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте.