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Легендарный 84-летний советский спортсмен снова вышел на старт: «Пока прыгаю — я живу!»

84-летний Тер-Ованесян принял участие в чемпионате по легкой атлетике среди ветеранов
Владимир Иванов
Обозреватель
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В Москве прошел открытый чемпионат по легкой атлетике среди ветеранов. Особый интерес вызвал турнир прыгунов в длину. Потому что среди участников был именитый советский спортсмен Игорь Тер-Ованесян, который становился призером Олимпийских игр, трижды выигрывал чемпионаты Европы и дважды бил мировые рекорды. Сейчас легенде мирового спорта 84 года.

На соревнованиях Тер-Ованесян сделал две результативные попытки. В лучшей показал 2,86 м. С этим результатом он, конечно, победил в возрастной группе 80-84.

— Пока прыгаю — я живу! — прокомментировал свое возвращение в сектор Тер-Ованесян.

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