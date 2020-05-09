Коронавирус в России: главное на утро 9 мая

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора на утро 9 мая, в России выявлено 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.

— Ограничения в России отменят только после разработки вакцины, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с депутатами «Единой России».

— Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова постановлением разрешила взрослым прогулки с детьми утром и вечером, а также внесла в список организаций, которым можно работать — автосалоны и магазины для дачи и рыбалки, следует из документа, опубликованного на сайте правительства округа.

— Режим самоизоляции в Курской области продлевается до 31 мая включительно, при этом власти разрешили прогулки и занятия спортом на улице по утрам и вечерам.

— Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая.

— Власти Москвы намерены и впредь пресекать попытки зараженных коронавирусом москвичей получить цифровой пропуск для передвижения по городу.

— Москвичи смогут находиться без масок и перчаток после 12 мая только дома и в отдельном рабочем кабинете, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В Москве с 12 мая нельзя будет оформить по СМС цифровой пропуск для передвижения по городу, сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

— Конфискованный в России этиловый спирт может быть использован для производства антисептиков. Правительство внесло в Государственную думу законопроект о мерах по обеспечению устойчивого развития экономики. В документе кабмин, в частности, предлагает изменить порядок оборота конфискованного спирта.

— Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса. При оценке готовности к отказу от ограничений Роспотребнадзор рекомендует учитывать такие параметры, как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием.