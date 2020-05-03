Коронавирус в мире 3 мая: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 3 мая, в мире зарегистрированы 3 428 114 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 187 странах/регионах. Зафиксировано 243 829 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 1 093 137 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт CSSE института Джона Хопкинса.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 133 069 человек). Далее идут Испания (216 582), Италия (209 328), Великобритания (183 500), Франция (168 518), Германия (164 967), Турция (124 375). Далее — Россия (124 054) и Бразилия (97 100).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (66 385), Италии (28 710), Великобритании (28 131), Испании (25 100) и Франции (24 729). Далее идут Бельгия (7 765), Германия (6 812) Бразилия (6 761), Иран (6 156) и Голландия (4 987).

Больше всего выздоровевших людей — в США (175 382). Далее идут Германия (129 000), Испания (117 248), Италия (79 914), Китай (78 586), Иран (77 530), Турция (58 259), Франция (50 663) и Бразилия (40 937).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 2 мая всего зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 222 летальных исхода, выздоровели 15 013 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется