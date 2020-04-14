Коронавирус в мире: главное на утро 14 апреля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией.

По данным Worldometers на 8:20 по московскому времени 14 апреля, общее число зараженных в мире достигло 1 925 224 человек. Зафиксировано 119 702 летальных исхода от инфекции, вылечились 447 948 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 587 155 человек. Далее идут — Испания (170 099), Италия (159 516), Франция (136 779) и Германия (130 072).

По числу погибших первое место занимают США — 23 644 человека. В тройку самых неблагополучных стран входят также Италия (20 465) и Испания (17 756).

— Дональд Трамп сообщил, что его администрация завершает разработку плана по снятию ограничений, введенных в США из-за коронавируса.

— США намерены отменять меры социального дистанцирования постепенно, заявил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. По словам главного инфекциониста страны, все решения будут приниматься исключительно исходя из соображений общественного здоровья.

— Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в будущем еще предстоит найти виновного в пандемии коронавируса, и отметил, что Китай вовремя не предоставил данные о болезни.

— Замещающий премьера на время болезни глава МИД Великобритании Доминик Рааб в четверг объявит о продлении действия карантинных мер на территории страны как минимум до 7 мая.

— Президент Франции Эммануэль Макрон продлил меры по ограничению передвижений по стране, введенные из-за эпидемии коронавируса, до 11 мая.

— Австрия во вторник приступает к постепенной отмене ограничительных мер, призванных остановить распространение коронавируса в республике — после месячного простоя возобновляют работу маленькие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также все строительные и садовые.

— Премьер-министр Индии Нарендра Моди в специальном видеообращении к жителям страны сообщил, что продлил действие режима изоляции в стране до 3 мая. Число заразившихся коронавирусом в Индии составило 10 363 человека, увеличившись за сутки более чем на 1,2 тысячи человек.

— Власти Новой Зеландии в третий раз продлили режим чрезвычайного положения на фоне распространения нового типа коронавируса в стране. Чрезвычайное положение было введено 25 марта и дважды продлевалось — 30 марта и 6 апреля.

— Власти Португалии продлили из-за пандемии коронавируса закрытие сухопутной границы с Испанией до 15 мая.

— Парламент Турции принял постановление о временном освобождении около 90 тысяч заключенных в связи с пандемией коронавируса.

— Пленум центральной избирательной комиссии Доминиканской Республики проголосовал в понедельник за перенос даты президентских выборов с 17 мая на 5 июля ввиду форс-мажорных обстоятельств.