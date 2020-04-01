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Коронавирус в мире, 1 апреля: сколько заболело и вылечилось за сутки

09:00
Милан, Италия. Фото AFP
Милан, Италия. Фото AFP
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В мире продолжает бушевать эпидемия коронавируса. На утро 1 апреля в мире по данным Worldometers зафиксировано 858 370 случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 203 странах. Всего выздоровел 177 931 человек, зафиксировано 42 311 летальных исходов.

За последние сутки в мире зафиксировано еще 73 711 новых случаев заражения коронавирусом, наибольшее количество — в США (24 742), Испании (7 967) и Франции (7 578). Наибольшее количество смертей за последние сутки — в США (912), Италии (837) и Испании (748).

Наибольшее количество случаев коронавируса за все время было зафиксировано в США (188 530), Италии (105 792) и Испании (95 923). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (12 428), Испании (8 464) и США (4 053).

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