Получение цифрового пропуска для передвижения по Москве. Проверено на себе

Подробная инструкция по тому, как получить цифровой пропуск, дающий право на передвижение по Москве.

Из-за распространения коронавирусной инфекции с 15 апреля для перемещения по столице России на личном или общественном транспорте необходимо в обязательном порядке оформлять пропуск.

Мы решили попробовать оформить такое разрешение на перемещение, и на себе проверить насколько это просто или сложно. «СЭ» по-прежнему призывает вас оставаться дома, беречь себя и своих близких и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Мария Маркова, корреспондент «СЭ»:

— Мне пришлось оформить пропуск для посещения медицинского учреждения, и я решила, что мой опыт может быть вам полезен. В своей видеоинструкции я подробно рассказываю, как получить пропуск, какие необходимы данные и сколько это занимает в реальном времени.

Напомню, что можно получить цифровой пропуск для работающих, для разовой поездки в медицинскую организацию и разовую поездку в иных целях. При этом пропуск, полученный в Москве действует на территории Московской области. А жителям других регионов, которые планируют приехать в столицу, также необходимо получить цифровой пропуск.

За все время в мире зарегистрированы 1 935 646 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Зафиксированы 120 914 смертей, 464 995 человек выздоровели.

По данным Роспотребнадзора на 14 апреля, всего в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксированы 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.