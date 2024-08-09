Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Водное поло

Париж-2024

Сегодня, 16:50

Американки впервые за четыре Олимпиады без золота в водном поло. Голкипер из Австралии сотворила невероятное

Сборная США по водному поло проиграла Австралии в полуфинале Олимпиады
Екатерина Зобова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Габриэлла Палм защищает ворота сборной Австралии.
Фото Reuters
В полуфинале женская команда США уступила в серии пенальти 5:6.

Олимпийские игры. Париж (Франция)
Водное поло. Женщины. 1/2 финала
Австралия — США — 14:13
Нидерланды — Испания — 18:19

Турнир по водному поло у женщин на Играх в Париже выходит на финишную прямую. Уже в субботу, 10 августа, станет известен победитель соревнований. При этом главная сенсация в данном виде спорта, похоже, уже состоялась. Сборная США впервые за четыре Олимпиады не будет бороться за золотые медали, а может рассчитывать только на бронзу.

В полуфинале американки в драматичной борьбе уступили австралийкам, которые гарантировали себе медаль на Играх впервые с 2012 года. Тогда в Лондоне у них была бронза. А золото девушки и вовсе выигрывали один раз — на домашней Олимпиаде в Сиднее в 2000-м.

Причем ничто поначалу не предвещало беды для команды США. После первого периода ватерполистки вели 2:1, а после второго и вовсе были комфортные — 5:2. Однако, как отметил тренер американок Адам Крикарян, в решающий момент нервы заставили его подопечных дрогнуть.

Фото Reuters

Австралийки провели очень мощную концовку и сумели отыграться благодаря великолепным действиям Эбби Эндрюс, которая забросила четыре мяча, и Бронте Холлиган, отметившейся дважды.

На последних минутах американки имели возможность отличиться и все же победить, но не реализовали свои моменты. Основное время встречи завершилось со счетом 8:8, а главным героем серии буллитов стала австралийский вратарь Габриэлла Палм, которая совершила победный сейв, отразив бросок Мэдди Муссельман при 6:5.

«Я постоянно исполняю штрафные броски, просто иногда они попадают, а иногда нет. Я подошла к воротам и бросила как всегда. А она поставила хороший блок», — сказала Муссельман после матча.

Фото Reuters

Отдал должное австралийкам и главный тренер сборной США. По словам Крикаряна, соперницы в этот раз просто были сильнее.

«Конечно, в нашей команде всегда есть вера в то, что мы добьемся своего, но вместе с этой верой всегда есть и страх оступиться. На данной Олимпиаде мы впервые испытывали подобные чувства. Мы справлялись с трудностями самыми разными способами, и это поражение — просто еще одно испытание. Такова жизнь, такова реальность. Не каждый раз можно оказаться на вершине подиума», — приводит слова специалиста USA Today.

Константин Харьков. Российский ватерполист рвется к золоту Олимпиады со сборной Хорватии. У нее есть все шансы

Австралийки же после матча были безумно счастливы. По словам Палм, после отраженного буллита она не сразу начала радоваться.

«Это было как в слоу мо. Я отбила, но что это значит? И только дальше пошли эмоции. Я просто в восторге! Что чувствую? Как будто победила в полуфинале трехкратных олимпийских чемпионок (смеется)», — шутила ватерполистка.

За золотые медали в субботу австралийки сразятся со сборной Испании, которая в не менее драматичном матче, также завершившемся серией буллитов, победила команду Нидерландов.

Олимпиада
1
Читайте также
Египетский борец арестован парижской полицией за сексуальное насилие
В Курской области ввели режим ЧС федерального характера
В Москве на МКАД автомобиль вылетел на встречку через отбойник и перевернулся
«Краснодар» хочет купить экс-легионера ЦСКА. Трансферные слухи РПЛ на 9 августа
Четыре человека пострадали в столкновении такси и автобуса на юге Москвы
Бизнесмен Дотком указал на реальное положение Зеленского
Популярное видео
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российский ватерполист рвется к золоту Олимпиады со сборной Хорватии. У нее есть все шансы
Новости
RSS RSS
Все новости