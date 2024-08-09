Американки впервые за четыре Олимпиады без золота в водном поло. Голкипер из Австралии сотворила невероятное

В полуфинале женская команда США уступила в серии пенальти 5:6.

Олимпийские игры. Париж (Франция)

Водное поло. Женщины. 1/2 финала

Австралия — США — 14:13

Нидерланды — Испания — 18:19

Турнир по водному поло у женщин на Играх в Париже выходит на финишную прямую. Уже в субботу, 10 августа, станет известен победитель соревнований. При этом главная сенсация в данном виде спорта, похоже, уже состоялась. Сборная США впервые за четыре Олимпиады не будет бороться за золотые медали, а может рассчитывать только на бронзу.

В полуфинале американки в драматичной борьбе уступили австралийкам, которые гарантировали себе медаль на Играх впервые с 2012 года. Тогда в Лондоне у них была бронза. А золото девушки и вовсе выигрывали один раз — на домашней Олимпиаде в Сиднее в 2000-м.

Причем ничто поначалу не предвещало беды для команды США. После первого периода ватерполистки вели 2:1, а после второго и вовсе были комфортные — 5:2. Однако, как отметил тренер американок Адам Крикарян, в решающий момент нервы заставили его подопечных дрогнуть.

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Австралийки провели очень мощную концовку и сумели отыграться благодаря великолепным действиям Эбби Эндрюс, которая забросила четыре мяча, и Бронте Холлиган, отметившейся дважды.

На последних минутах американки имели возможность отличиться и все же победить, но не реализовали свои моменты. Основное время встречи завершилось со счетом 8:8, а главным героем серии буллитов стала австралийский вратарь Габриэлла Палм, которая совершила победный сейв, отразив бросок Мэдди Муссельман при 6:5.

«Я постоянно исполняю штрафные броски, просто иногда они попадают, а иногда нет. Я подошла к воротам и бросила как всегда. А она поставила хороший блок», — сказала Муссельман после матча.

Фото Reuters

Отдал должное австралийкам и главный тренер сборной США. По словам Крикаряна, соперницы в этот раз просто были сильнее.

«Конечно, в нашей команде всегда есть вера в то, что мы добьемся своего, но вместе с этой верой всегда есть и страх оступиться. На данной Олимпиаде мы впервые испытывали подобные чувства. Мы справлялись с трудностями самыми разными способами, и это поражение — просто еще одно испытание. Такова жизнь, такова реальность. Не каждый раз можно оказаться на вершине подиума», — приводит слова специалиста USA Today .

Австралийки же после матча были безумно счастливы. По словам Палм, после отраженного буллита она не сразу начала радоваться.

«Это было как в слоу мо. Я отбила, но что это значит? И только дальше пошли эмоции. Я просто в восторге! Что чувствую? Как будто победила в полуфинале трехкратных олимпийских чемпионок (смеется) », — шутила ватерполистка.