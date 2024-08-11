Сборная Сербии по водному поло обыграла Хорватию в финале Игр-2024

Мужская сборная Сербии по водному поло победила команду Хорватии в финале Олимпийских игр-2024.

Матч завершился со счетом 13:11.

Сербы в третий раз стали олимпийскими чемпионами. Ранее мужчины побеждали на Играх 2016 и 2020 годов. Хорватия завоевала четвертую олимпийскую медаль после золота в Лондоне-2012 и серебряных медалей в Атланте-1996 и Рио-2016.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного соревновательного дня парижских Игр.

Олимпийские игры

Париж (Франция)

Мужчины

Финал

Сербия — Хорватия — 13:11

«Paris La Defense Arena».