Сборная Сербии по водному поло обыграла Хорватию в финале Игр-2024
Мужская сборная Сербии по водному поло победила команду Хорватии в финале Олимпийских игр-2024.
Матч завершился со счетом 13:11.
Сербы в третий раз стали олимпийскими чемпионами. Ранее мужчины побеждали на Играх 2016 и 2020 годов. Хорватия завоевала четвертую олимпийскую медаль после золота в Лондоне-2012 и серебряных медалей в Атланте-1996 и Рио-2016.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного соревновательного дня парижских Игр.
Олимпийские игры
Париж (Франция)
Мужчины
Финал
Сербия — Хорватия — 13:11
«Paris La Defense Arena».
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