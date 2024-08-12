Сербские болельщики вывесили сербско-русский флаг на финальном матче Олимпиады

Болельщики сборной Сербии после финального матча Олимпиады по водному поло вывесили на трибуне большое полотно из флагов двух государств — Сербии и России.

В воскресенье, 11 августа, мужская сборная Сербии обыграла в решающем матче Игр-2024 в Париже команду Хорватии со счетом 13:11. Сербы в третий раз подряд стали олимпийскими чемпионами по водному полу.

Олимпийские игры-2024 прошли в Париже с 26 июля по 11 августа. 15 российских спортсменов приняли участие на турнире в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.

Теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева стали единственными представительницами России, завоевавшими медаль Олимпиады в Париже. Спортсменки выиграли серебро в парном турнире.